Экономика
«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост
«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой постТАСС19:23
Максим Полетаев, советник президента Сбербанка Германа Грефа, может покинуть свой пост в начале следующего года. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к банку.
ТАСС19:23
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Экономика
Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сделал вывод, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия.
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Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
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Экономика
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В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 19:14
Недвижимость
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В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
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Политика
Экс-премьер Украины назвал ситуацию с выплатой госдолга критической
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Экономика
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Экономика
Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года
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Экономика
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Финансы
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Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика
Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей
Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 18:00
Экономика
Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов
Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика
Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов
Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 07:28
Экономика
Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться
К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек, сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
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Экономика
Кофе за чужой счет
«Шоколадница» снижает затраты на ребрендинг Запущенный старейшей в Москве сетью кофеен «Шоколадница» Александра Колобова ребрендинг за счет партнеров-франчайзи оказался не таким выгодным, как казалось вначале.
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