Экономика

«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост
ТАСС
19:23

Максим Полетаев, советник президента Сбербанка Германа Грефа, может покинуть свой пост в начале следующего года. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к банку.
ТАСС19:23

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«Ъ»: советник Грефа может покинуть Сбербанк и перейти в структуры Дерипаски

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«Коммерсантъ»: Советник Германа Грефа может покинуть Сбербанк

Политика Сегодня19:52

«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост

ТАСС19:23

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Коммерсантъ17:47
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Экономика

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия в 2017 году

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сделал вывод, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия.
Обновлено в 20:10
Экономика

«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России

К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 20:06
Экономика

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты

Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 19:40
Экономика

Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 19:14
Недвижимость

Московские новостройки продолжают дорожать

В ноябре цены на квартиры в новых домах подогревает спрос Ноябрьский рост цен в московских новостройках можно было бы назвать статистическим, так как он измеряется в единицах процентов, если бы не ажиотажный спрос.
Обновлено в 18:50
Политика

Экс-премьер Украины назвал ситуацию с выплатой госдолга критической

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отреагировал на заявление главы Национального банка Украины Якова Смолия о том, что в течение следующих двух лет страна должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов.
Обновлено в 19:43
Экономика

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила опасение, что протесты «жёлтых жилетов» во Франции отразятся на экономике страны.
Обновлено в 17:00
Экономика

Строительство газопровода Туркмения-Индия начнётся в начале 2019 года

В первой половине 2019 года начнется реализация масштабного проекта строительства газопровода из Туркменистана в Индию.
Обновлено в 19:34
Экономика

Инвестиции в экономику Алтайского края в 2018 году вырастут на 5-10%

Прогнозный рост объема инвестиций в экономику Алтайского края составит по итогам 2018 года 5-10% по отношению к 2017 году, когда в развитие региона было направлено порядка 80 млрд рублей.
Обновлено в 14:08
Финансы

Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено в 04:48
Экономика

Кудрин рассказал об уходе приватизации с повестки властей

Власти больше не обсуждают сокращение доли государства в экономике.
Обновлено в 18:00
Экономика

Каждый пятый европеец вынужден брать кредиты для оплаты счетов

Согласно европейскому отчету о потребительских платежах Intrum, сообщает Delfi, каждый пятый европеец вынужден брать кредит для оплаты счетов.
Обновлено в 09:28
Экономика

Узбекистан за текущий год произвёл сельхозпродукции на 7 млрд долларов

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разрабатывается проект стратегии по развитию сельского хозяйства.
Обновлено в 07:28
Экономика

Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться

К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек, сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Обновлено в 12:35
Экономика

Кофе за чужой счет

«Шоколадница» снижает затраты на ребрендинг Запущенный старейшей в Москве сетью кофеен «Шоколадница» Александра Колобова ребрендинг за счет партнеров-франчайзи оказался не таким выгодным, как казалось вначале.
Обновлено в 11:26
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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