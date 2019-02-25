Цены на авиабилеты в России выросли до 30 процентовSnob.ru 18:39

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами.

с чего всё началось

По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7 процентов, до 7,4 тысячи рублей, за рубеж — на 5 процентов, до 47 тысяч рублей. В сервисе OneTwoTrip считают, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33 процента, на международных — на 18.

Цены на авиабилеты в России выросли до 30 процентов

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