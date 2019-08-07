Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорванаГазета.Ru вчера в 20:42
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Читать в источнике
Оценить119
с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
Обновлено в 00:50
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Сочи во время шторма в море утонули три человека
Три человека утонули в Черном море в Сочи во время купания в шторм, силу которого оценили в пять баллов.
Обновлено в 02:29
Наука
Активная социальная жизнь помогает защититься от деменции
Специалисты установили, что активное социальное взаимодействие в среднем возрасте может существенно снизить риск развития деменции в старости.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Происшествия
Среди ночи в Мурино сгорел частный дом
Обновлено в 00:06
Футбол
ЦСКА нацелился на форварда «Флуминенсе»
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантоса.
Обновлено в 03:47
Экономика
В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»
Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей.
Обновлено в 00:59
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Долгопрудном автобус насмерть задавил двух пешеходов
Автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Обновлено в 03:41
Музыка
На концерте Rammstein в Риге не было пожара
Группа Rammstein 6 августа дала концерт в Риге. Некоторые СМИ сообщили, что во время выступления на сцене загорелись декорации.
Обновлено в 01:10
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено 05 августа в 15:11
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено вчера в 09:59
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Технологии
МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента
Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:51
Культура
Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Общество
Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты
Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).
Обновлено в 03:33
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
112-летний Rolls-Royce продали за 5 миллиардов рублей
Речь идет о 75 миллионах долларов -- 4,9 миллиарда рублей по текущему курсу.
Обновлено вчера в 11:08