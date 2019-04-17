Политика
«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве РоссииРИА Новости 20:33
В ближайшие месяцы в правительстве России может состояться серия кадровых перестановок, в результате которых со своего поста может уйти спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, пишет "Ъ" со ссылкой на источники в госструктурах.
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Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Армия и оружие
Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300
Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Интернет
Хакеры массово воруют аккаунты пользователей Instagram
В связи с участившимися кражами учетных записей эксперты рекомендуют пользователям Instagram использовать двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в аккаунт с помощью пароля из смс).
Обновлено в 22:53
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество
В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами
Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.
Обновлено в 22:00
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:34
Политика
Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет в центре Торонто в преддверии Дня Победы
Международная акция "Бессмертный полк" состоится в центре Торонто (провинция Онтарио) 4 мая.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено в 23:07
Происшествия
Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты
Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Политика
Вход на дебаты Зеленского и Порошенко планируют сделать бесплатным
Представитель штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского противоречит законодательству.
Обновлено в 16:46
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01