«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве РоссииРИА Новости 20:33

В ближайшие месяцы в правительстве России может состояться серия кадровых перестановок, в результате которых со своего поста может уйти спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, пишет "Ъ" со ссылкой на источники в госструктурах.

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

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