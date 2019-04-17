Политика

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве РоссииРИА Новости 20:33

В ближайшие месяцы в правительстве России может состояться серия кадровых перестановок, в результате которых со своего поста может уйти спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, пишет "Ъ" со ссылкой на источники в госструктурах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Спикер Совета Федерации может оставить свой пост в ближайшие месяцы

Эхо Москвы22:05

«Ъ» сообщил о грядущих кадровых перестановках в правительстве России

РИА Новости20:33

СМИ: Валентину Матвиенко в Совете Федерации может сменить глава СВР Сергей Нарышкин

Фонтанка.Ру17:15

«Дождь»: Матвиенко может покинуть Совет Федерации

URA.Ru17:38

Аэропорты зажимают в зонах

Коммерсантъ18:29

СМИ узнали о возможной отставке Матвиенко с поста спикера Совета Федерации

Ведомости18:41

Валентина Матвиенко уходит из Совета Федерации. Ее может сменить Сергей Нарышкин

Дождь17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Наука

Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Армия и оружие

Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300

Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.
Обновлено в 12:17
Космос

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Интернет

Хакеры массово воруют аккаунты пользователей Instagram

В связи с участившимися кражами учетных записей эксперты рекомендуют пользователям Instagram использовать двухфакторную аутентификацию (подтверждение входа в аккаунт с помощью пароля из смс).
Обновлено в 22:53
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Обновлено в 15:32
Финансы

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Общество

В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами

Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.
Обновлено в 22:00
Общество

На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

Обновлено в 11:27
Политика

Циничная шутка о пожаре возмутила французского посла в Киеве

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери вызвала возмущение у посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт, о чем 16 апреля она написала на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:30
Политика

Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского

Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество

Акция «Бессмертный полк» пройдет в центре Торонто в преддверии Дня Победы

Международная акция "Бессмертный полк" состоится в центре Торонто (провинция Онтарио) 4 мая.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей

Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли

Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки

Обновлено в 23:07
Происшествия

Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты

Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Политика

Вход на дебаты Зеленского и Порошенко планируют сделать бесплатным

Представитель штаба кандидата в президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что идея продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского противоречит законодательству.
Обновлено в 16:46
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное