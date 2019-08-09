Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарстваРИА Новости 05:37

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

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Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

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Коммерсантъ06:15

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россиян задумали оставить без дешевых лекарств

Московский Комсомолец05:43

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать факт присоединения Крыма к России, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

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Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
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Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
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Спорт

Шипулин раскритиковал руководство СБР

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Волейбол

Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020

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В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в субботу в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
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Пострадавшие от взрыва под Северодвинском могли получить дозу радиации

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Общество

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Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
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Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского «Одесса»

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Армия и оружие

В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных

Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
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9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
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СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении мэра Туапсе

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ)", - отмечается в сообщении.
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Армия и оружие

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Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
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Посол США в Германии Ричард Гренелл считает оскорбительными для своей страны недостаточные расходы Берлина на оборонные нужды, в связи с этим он допустил вероятность перевода части американских военнослужащих из ФРГ в другое место.
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