Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
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Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза
Московский Комсомолецвчера в 11:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
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На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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Армия и оружие
Немецкие корветы планируют вооружить лазерным оружием
Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.
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Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов
Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
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«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
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ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
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Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Общество
Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге
Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей.
Обновлено в 04:58
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Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»
Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.
Обновлено в 04:03
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Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»
В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа выйти на митинг в Москве
"Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться", - заявил он.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о нехватке денег на рекламу
Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве запустили сбор денег на рекламу в СМИ и интернете, так как им не хватило средств на оповещение граждан.
Обновлено в 05:33
Общество
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Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.
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Рики Мартин впервые показал лицо дочери
Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.
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Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо»
Обновлено в 05:21