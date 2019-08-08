Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

ТАСС05:02

Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза

Московский Комсомолецвчера в 11:58

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Коммерсантъвчера в 18:31

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Немецкие корветы планируют вооружить лазерным оружием

Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.
Обновлено в 03:32
Технологии

Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармацевтических брендов

Navicon и Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»

Обновлено в 01:29
Армия и оружие

США пригрозили Берлину выводом войск из Германии

Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Общество

Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд

Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Подготовленные Минкультуры поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Общество

Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве

Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Общество

Новый техцентр «Уральских авиалиний» заработал в Екатеринбурге

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний", сумма инвестиций на вторую очередь авиационного техцентра составила 500 млн рублей.
Обновлено в 04:58
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Экономика

Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»

Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Вилли Токаревым

В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о минусах жизни в Болгарии

Обновлено в 01:36
Армия и оружие

В мире оценили новейший российский беспилотник «Охотник»

В начале августа российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 21:41
Энергетика

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Политика

В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Технологии

Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа выйти на митинг в Москве

"Казалось бы, эта информация носит предупреждающий характер и предназначена для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США, однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции, поскольку на ней сохранен русский текст с призывом собираться", - заявил он.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

Организаторы митинга 10 августа сообщили о нехватке денег на рекламу

Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве запустили сбор денег на рекламу в СМИ и интернете, так как им не хватило средств на оповещение граждан.
Обновлено в 05:33
Общество

Минобрнауки предлагает снизить требования к оценке эффективности вузов

Министерство науки и высшего образования РФ предлагает внести изменения в перечень показателей эффективности деятельности университетов и снизить требования к оценке вузов, но учреждения Москвы и Санкт-Петербурга будут оценивать жестче, чем других регионов.
Обновлено 06 августа в 12:32
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо дочери

Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 05:26
Футбол

Роман Нойштедтер подписал контракт с «Динамо»

Обновлено в 05:21
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