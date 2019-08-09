Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарстваРИА Новости 05:37

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

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РБК04:13

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Lenta.ru02:57

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Московский Комсомолец05:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Вашингтон
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