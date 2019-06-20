Экономика
«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторановТАСС вчера в 02:43
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.
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с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъ19 июня в 18:27
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Вице-премьер Гордеев поручил рассмотреть новые меры поддержки российских виноделов
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