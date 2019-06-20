Экономика
«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторановТАСС 02:43
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.
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с чего всё началось
Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.Коммерсантъвчера в 18:27
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Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено в 11:39
Игры
К Cyberpunk 2077 могут выйти дополнения
Cyberpunk 2077 выйдет 20 апреля 2020 года на ПК, Playstation 4 и Xbox One.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова ответила на вопрос о неудачах в любви
Екатерина Климова остроумно ответила на неудобный вопрос от одного из подписчиков по поводу ее личной жизни.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Ростов» обыграл СКА в контрольном матче
Желто-синие продолжают подготовку к новому чемпионату. Сегодня подопечные Валерия Карпина провели контрольный матч против СКА.
Обновлено в 14:09
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Энергетика
Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%
CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Спорт
Мария Ласицкене выиграла турнир в Чехии
Взяв высоту в 2,06 метра, Ласицкене повторила свой лучший результат в карьере, установив лучший результат сезона в мире.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Многодетная мама Глафира Тарханова отпраздновала новоселье
Глафира Тарханова поделилась важной новостью — они с семьей наконец-то смогли переехать в новую квартиру.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Обновление до EMUI 9.1 стало доступно для Honor 10 Lite и Honor 20i
Для пользователей смартфонов Honor 10 Lite и Honor 20i стало доступно обновление до EMUI 9.1.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Футбол
РФС 26 июня обсудит вопрос изменения лимита на легионеров в РПЛ
Планируется, что 26 июня руководящий орган РФС окончательно утвердит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.
Обновлено в 10:07
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Общество
В Москве нашли значок дворника конца XIX века
Обновлено в 06:59
Хоккей
Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград
Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам сезона, награды лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи"), а также приза лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд").
Обновлено в 02:13
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27