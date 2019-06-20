Экономика

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторановТАСС 02:43

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать вопрос о выделении российских вин и их размещении перед другими видами алкоголя в меню ресторанов.
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с чего всё началось

Российскому вину сдают карту

Полученные средства, до 30 млрд руб. в год, говорил господин Титов, необходимо направлять на поддержку российского виноделия, которое сейчас ежегодно получает от государства только 1,5 млрд руб. Как указывал бизнес-омбудсмен, мера поможет российским виноделам в конкуренции с дешевыми импортными винами.
Коммерсантъвчера в 18:27

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Вице-премьер Гордеев поручил рассмотреть новые меры поддержки российских виноделов

Коммерсантъ14:37

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Ведомостивчера в 22:09

В правительстве предложили обязать рестораторов выделять в меню российские вина

Интерфакс01:44

Рестораторов могут обязать ставить российские вина на первое место в меню

Говорит Москва01:32

Правительство предложило обязать рестораторов выделять российское вино в меню

Snob.ruвчера в 22:58

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

News.ruвчера в 22:55

«Ъ»: российское вино могут выделить в меню ресторанов

ТАСС02:43
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:00, Ашберн
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Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации

Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
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Планируется, что 26 июня руководящий орган РФС окончательно утвердит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21.
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СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

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В Москве нашли значок дворника конца XIX века

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