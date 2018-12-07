Политика

«Ъ» рассказал о возможной смене правления в ПФР
Интерфакс
вчера в 21:34

Вопрос об отставке зампреда правления фонда Козлов будет решен "по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений". В правительстве критиковали действия господина Козлова по ограничению приема заявлений от граждан на смену НПФ через курьеров.
Интерфаксвчера в 21:34
с чего всё началось

В Пенсионном фонде накопились отставки

Неизвестно, отразится ли происходящее на карьере самого главы ПФР, в любом случае с уходом нескольких ключевых сотрудников фонд в начале 2019 года ждут изменения.
Коммерсантъвчера в 17:05

Подробнее о событии

В Пенсионном фонде России вскоре сменится часть руководства

Эхо Москвывчера в 23:46

СМИ узнали о предстоящих перестановках в Пенсионном фонде

Ведомостивчера в 23:40

СМИ сообщили о скорых переменах в руководстве Пенсионного фонда

РБКвчера в 22:35

В Пенсионном фонде ждут отставок топ-менеджеров

URA.Ruвчера в 22:09

«Ъ» рассказал о возможной смене правления в ПФР

Интерфаксвчера в 21:34

В Пенсионном фонде накопились отставки

Коммерсантъвчера в 17:05

На заседании правления ПФР обсудят изменения в пенсионном законодательстве

РИА Новостивчера в 08:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
Политика

Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах в интервью газете "Эфимерида тон синдактон".
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

США исключили военный ответ на инцидент в Черном море

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон не ведет дискуссии о возможности военного ответа на действия России в Керченском проливе.
Обновлено в 01:20
Политика

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 01:14
Политика

Трамп решил назначить Хизер Науэрт новым постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп решил назначить руководителя пресс-службы госдепартамента Хизер Науэрт постоянным представителем страны при ООН после ухода с этого поста Никки Хейли.
Обновлено в 01:23
Политика

Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор

Обновлено в 01:38
Политика

Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.
Обновлено в 01:28
Политика

Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Обновлено в 01:29
Политика

Экс-президента США Джорджа Буша — старшего похоронили в Техасе

41-й президент США Джордж Буш — старший похоронен в американском штате Техас.
Обновлено в 01:28
Политика

Четырех российских журналисток не пустили на Украину

Украинские пограничники не пропустили на территорию страны четырех российских журналисток, передает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 01:37
Политика

Трамп назвал сроки заключения сделки с Китаем

Торговое соглашение с Китаем будет заключено в течение 90 дней, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено в 01:26
Политика

Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии

Японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.
Обновлено в 01:22
Политика

Марии Бутиной назначили государственного адвоката

Обновлено вчера в 23:49
Политика

Адвокат ответил на предложение Ассанжу покинуть посольство Эквадора

Ранее президент Эквадора Ленин Морено объявил о получении гарантий от Великобритании о том, что Ассанжа не казнят после экстрадиции, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 00:38
Политика

Глава Международной автофедерации вручил Путину именной гоночный шлем

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт подарил президенту России Владимиру Путину гоночный шлем.
Обновлено в 01:22
Политика

Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты

По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.
Обновлено в 01:36
ещё по теме
Антон Викторович Дроздов
Экономист
Государственный деятель, экономист, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. С 17 июля 2008 года назначен председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное