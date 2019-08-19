Экономика

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковкиИнтерфакс вчера в 14:46

Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
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Интерфаксвчера в 14:46
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