Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

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