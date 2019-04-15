Общество

«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернетеГазета.Ru 01:13

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Как отмечается, мошенничество связано с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Сети выявили новую схему мошенничества с банковскими картами

URA.Ru01:22

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РИА Новости06:40

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

RT на русском02:04

Из-за «лотерей» в соцсетях россиянам напомнили об опасности «бесплатного сыра»

Life.ru08:23

В интернете появилась новая схема мошенничества

Коммерсантъ01:17

В сети выявили новую схему мошенничества

Lenta.ruвчера в 21:58

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

РБКвчера в 20:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Политика

Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Игры

Лизинг, как для флагманов Samsung. В России заработала подписка на игровые приставки Xbox One

Обновлено в 07:55
Происшествия

Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»

Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Из аптек изымаются поддельные глазные капли

При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол

Система распознавания лиц не пустила фаната на матч чемпионата России

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин сообщил, что биометрическая система распознавания лиц помогла охранникам вычислить болельщика, которому запрещено посещать спортивные мероприятия.
Обновлено в 09:14
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика

Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах

Обновлено в 07:14
Происшествия

Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией

В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160

Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей

Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Политика

Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе

«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы

В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью

Исполнительница Татьяна Буланова приняла участие в программе «Жить здорово», где откровенно рассказала ведущей Елене Малышевой о проблемах с памятью.
Обновлено в 06:34
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Наука

Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа

В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Спорт

Бьорндален: Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 07:14
Экономика

Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска

Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Футбол

Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайт

С 15 апреля начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей ОЛИМП-Первенство России среди команд второго дивизиона.
Обновлено в 07:28
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное