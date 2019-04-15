«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернетеГазета.Ru 01:13

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Как отмечается, мошенничество связано с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

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