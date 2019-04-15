Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернетеГазета.Ru 01:13
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Как отмечается, мошенничество связано с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
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Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Игры
Лизинг, как для флагманов Samsung. В России заработала подписка на игровые приставки Xbox One
Обновлено в 07:55
Происшествия
Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»
Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 08:17
Здоровье
Из аптек изымаются поддельные глазные капли
При проведении планового инспекционногго контроля орган по сертификации Росздравнадзора выявил поддельный «Офтальмоферон, капли глазные» серии 782 производства ООО «Фирн М» (Россия).
Обновлено в 03:15
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол
Система распознавания лиц не пустила фаната на матч чемпионата России
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин сообщил, что биометрическая система распознавания лиц помогла охранникам вычислить болельщика, которому запрещено посещать спортивные мероприятия.
Обновлено в 09:14
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей
Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.
Обновлено в 00:11
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы
В Сети появился видеоролик с дракой школьниц в Астраханской области.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью
Исполнительница Татьяна Буланова приняла участие в программе «Жить здорово», где откровенно рассказала ведущей Елене Малышевой о проблемах с памятью.
Обновлено в 06:34
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Наука
Лучше, чем в столбик: новый способ перемножать большие числа
В 1950-х годах советский математик Анатолий Карацуба обнаружил способ уменьшить сложность алгоритма умножения.
Обновлено 13 апреля в 05:01
Спорт
Бьорндален: Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру
Российский биатлонист Антон Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 07:14
Экономика
Хаятты во Владивостоке купит Дерипаска
Горе-гостиницы собирается приобрести предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска, сообщает DEITA.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Футбол
Профессиональная футбольная лига представила обновленный сайт
С 15 апреля начал работу новый сайт Профессиональной футбольной лиги, проводящей ОЛИМП-Первенство России среди команд второго дивизиона.
Обновлено в 07:28
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41