Экономика
«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег
«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денегИнтерфакс19:59
Банки рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами средств, сообщает во вторник газета "Коммерсант". По словам собеседников газеты, деньги снимаются со счетов по исполнительным листам судебными приставами за ранее признанные долги по оплате юридических услуг.
Интерфакс19:59
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НПД), который будет действовать в ряде субъектов России.
Обновлено в 21:21
Энергетика
Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров
При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.
Обновлено в 21:16
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 20:44
Энергетика
WP: цены на нефть упали после беседы Трампа с саудовскими властями
Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил руководству Саудовской Аравии, когда цена на нефть была $82 за баррель, после чего она стала падать.
Обновлено в 20:24
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 13:48
Экономика
СМИ узнали о планах Ozon.ru привлечь $200 млн инвестиций
Ozon.ru в марте 2018 г. объявил о том, что привлек $80 млн за счет допэмиссии акций, преимущественно от нынешних инвесторов — фондов Baring Vostok и МТС.
Обновлено в 21:09
Экономика
Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.
Обновлено в 16:06
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 18:35
Экономика
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено в 17:43
Экономика
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 21:04
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 20:29
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 15:29
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 19:25
Финансы
Акции «Норникеля» превысили исторический максимум
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже котировки акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, компании «Норильский никель», обновили свои исторические максимумы.
Обновлено в 10:20
Экономика
ММК направит на инвестпроекты в рамках «инициативы Белоусова» 156 млрд рублей
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), основным акционером которого является Виктор Рашников, готов вложить в новые инвестиционные проекты в рамках «инициативы Белоусова» 156 млрд руб. собственных средств.
Обновлено в 18:54