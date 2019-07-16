В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».

с чего всё началось

В конце апреля 2019 года в Белоруссии заявили, что по нефтепроводу "Дружба" из России стала поступать некондиционная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен, Белоруссия сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб.

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