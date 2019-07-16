Энергетика

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»Интерфакс 00:10

В конце апреля 2019 года в Белоруссии заявили, что по нефтепроводу "Дружба" из России стала поступать некондиционная нефть. Транзит нефти в Европу по трубопроводу был приостановлен, Белоруссия сейчас продолжает вытеснять в Россию загрязненную нефть и подсчитывает ущерб.
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с чего всё началось

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

В компании отметили, что ЛУКОЙЛ не предъявлял претензии «Транснефти». Там также заявили, что ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе».
Коммерсантъвчера в 18:23

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«Коммерсант» рассказал о проблемах с загрязненной нефтью до инцидента с «Дружбой»

Новая газета00:56

«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»

Интерфакс00:10

«Кухня» хлорированной нефти

ИА Девонвчера в 01:00

Российские НПЗ получали загрязнённую нефть ещё до проблем в трубопроводе «Дружба»

Эхо Москвывчера в 23:16

Загрязнённая нефть поступала на НПЗ и до проблем на «Дружбе»

News.ruвчера в 20:52

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Коммерсантъвчера в 18:23

СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

РБКвчера в 22:55
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Технологии

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Водитель погиб, влетев в старый трактор на проспекте Культуры

Водитель на «Ладе» ночью 16 июля врезался в старый трактор у дома 40 по проспекту Культуры, сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

В Германии призвали готовиться к «неожиданному удару» России

По мнению Краузе, Россия готовится к региональным войнам в Европе, которые она якобы планирует вести, угрожая применением ядерного оружия.
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Петербурге теплоход врезался в набережную

Теплоход «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «78.ru».
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью

Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Девушка сходила к стоматологу и едва не умерла

Жительница американского города Ла-Кросс, штат Висконсин, едва не умерла от заражения крови после визита к стоматологу.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона

Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.
Обновлено в 00:00
Наука

Пользование компьютером и рукоделие препятствуют развитию деменции

Команда выясняла, какие занятия стимулируют умственную деятельность в среднем и пожилом возрасте.
Обновлено вчера в 02:53
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Среди программ для Mac первым стал ESET Cyber Security Pro, вторым — Kaspersky Internet Security (этот антивирус был лучшим по защите и удобным, но потерял баллы из-за потребления ресурсов), третьим стал Bitdefender Antivirus for Mac.
Обновлено в 01:00
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты

Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X

Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех типов гражданских перевозок на маршрутах, опубликованных ATS (Службой воздушного движения)»,— говорится в уведомлении для летчиков (NOTAM).
Обновлено в 01:29
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова дошло до суда

Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Гаджеты

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Новокузнечанин ответит перед судом за неуважение Путина

Центральный суд Новокузнецка назначил рассмотрение дела на 24 июля.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В Чечне самолет упал на жилой дом

Обновлено в 01:46
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца

Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Украинский депутат рассказал о гостеприимстве в России

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 02:45
Армия и оружие

Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Политика

США ужесточат правила для мигрантов, прибывающих со стороны Мексики

Беженцам будет отказано в предоставлении убежища, если до этого они не запросили его в этой латиноамериканской республике, или других странах, оказавшихся на пути их следования.
Обновлено в 00:16
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
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