Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс вчера в 02:31

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
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Алексей Моисеев
Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.
— Алексей Моисеев, российский актёрТАСС вчера в 09:31
с чего всё началось

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СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ruвчера в 00:23
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