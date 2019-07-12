Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости вчера в 08:11
Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
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Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.
— Алексей Моисеев, российский актёрТАСС вчера в 09:31
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъ11 июля в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
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