Экономика
ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нетРеальное время вчера в 08:25
Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Читать в источнике
Оценить817
Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.
— Алексей Моисеев, российский актёрТАСС вчера в 09:31
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъ11 июля в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:17, Вашингтон
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
В США одобрены санкции против госдолга России
Представители Конгресса США одобрили поправки к оборонному бюджету страны на будущий год, согласно которым американские гражданине не смогут проводить новые сделки с российским долгом.
Обновлено вчера в 01:31
Шоу-бизнес
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль.
Обновлено 11 июля в 04:33
Армия и оружие
Военные Израиля засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты со стороны сектора Газа, после чего на юге страны сработали сирены, предупреждая местных жителей о возможном обстреле.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Телемост между Россией и Украиной растрогал Симоньян до слез
Телемост, проведенный между РФ и Украиной, смог растрогать Маргариту Симоньян, главного редактора RT, до слез.
Обновлено в 03:34
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»
Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Здоровье
Сколько часов сна нужно человеку, рассказал сомнолог
Врач-сомнолог Александр Пальман рассказал сколько часов сна нужно человеку, сообщает RT.
Обновлено в 02:47
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Политика
Малахова назвали врагом Украины
Обновлено в 04:08
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В Карачаево-Черкесии при сплаве по реке на катамаране погиб турист
Катамаран с туристами перевернулся во время сплава по горной реке Аксаут в Карачаево-Черкесии.
Обновлено вчера в 18:39
Здоровье
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:25
Происшествия
Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется жара
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что летняя погода порадует москвичей уже на следующей неделе, передает ИА "НСН".
Обновлено вчера в 14:04
Гаджеты
Apple отменила разработку AR-очков
По данным DigiTimes, началом конца стало то, что дизайнер Apple Ави Бар-Зеев, возглавлявший команду по разработке AR-очков, ушел в отставку.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Красноярск закрыло облаком дыма
Горожане третий день жалуются на запах гари В Красноярске серая дымка закрыла все небо до горизонта.
Обновлено в 03:01
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Политика
Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство
Обновлено вчера в 17:55