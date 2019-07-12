Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

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