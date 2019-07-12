Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нетРеальное время вчера в 08:25

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
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Алексей Моисеев
Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок.
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