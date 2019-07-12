Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.

Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Общество Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Армия и оружие Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".

Политика Цуканов был шокирован арестом своего помощника за госизмену Полпред президента в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника по обвинению в государственной измене.

Музыка Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.

Политика Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400 Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Общество В Севастопольском морском порту уволят каждого десятого В Севастопольском морском порту идёт массовое сокращение штатов.

Наука Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.

Политика Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.

Политика Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.

Политика Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.

Политика Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии» Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Футбол Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону» Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону».

Теннис Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш.

Политика Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Недвижимость Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.

Происшествия Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.