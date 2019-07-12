Экономика

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости 08:11

Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
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Анатолий Аксаков
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Что произошло за день: пятница, 12 июля

Интерфакс13:20

ЦБ и Минфин не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России

Коммерсантъ09:55

«Ъ» сообщил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

РИА Новости05:18

В Минфине прокомментировали поправки в закон о национальной платежной системе

ТАСС10:48

ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из России

Ведомости08:11

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвы12:30

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Общество

Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках

РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах.
Обновлено в 08:04
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Футбол

Черышев подписал контракт с «Валенсией»

Обновлено в 09:12
Политика

Цуканов был шокирован арестом своего помощника за госизмену

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника по обвинению в государственной измене.
Обновлено в 06:54
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Политика

Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено вчера в 10:25
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Космос

Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

Обновлено в 05:25
Общество

В Севастопольском морском порту уволят каждого десятого

В Севастопольском морском порту идёт массовое сокращение штатов.
Обновлено в 11:00
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Космос

Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид

Обновлено в 14:35
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика

Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.
Обновлено в 17:01
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Политика

Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
Обновлено в 16:13
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку

Обновлено в 08:29
Теннис

Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона

Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш.
Обновлено в 15:11
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Наука

Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки

Обновлено в 09:46
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
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