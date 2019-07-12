Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и Mastercard из РоссииВедомости 08:11
Если же расчеты будут остановлены, ЦБ сможет исключить такую платежную систему из реестра ЦБ. Пресс-служба Visa, комментируя заметку, назвала Россию «стратегически важным» для компании рынком.
Читать в источнике
Оценить801
Мы не должны поощрять такие действия и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикЭхо Москвы 06:33
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Общество
Россельхознадзор начнет следить за животными в зоопарках и цирках
РБК писал в марте о том, что Минкультуры работает над постановлением о правилах содержания животных в зоопарках, цирках и на других объектах.
Обновлено в 08:04
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Обновлено в 09:12
Политика
Цуканов был шокирован арестом своего помощника за госизмену
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника по обвинению в государственной измене.
Обновлено в 06:54
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал возвращение Софии Ротару на сцену
Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу возвращения на сцену певицы Софии Ротару.
Обновлено в 15:24
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Космос
Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты
Обновлено в 05:25
Общество
В Севастопольском морском порту уволят каждого десятого
В Севастопольском морском порту идёт массовое сокращение штатов.
Обновлено в 11:00
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено в 14:35
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Политика
Илью Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму
Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Политика
Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»
Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Французский футболист Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону».
Обновлено в 16:13
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку
Обновлено в 08:29
Теннис
Федерер одолел Надаля и сыграет с Джоковичем в финале Уимблдона
Совсем недавно, пять недель назад Надаль обыграл Федерера в полуфинале "Ролан Гаррос". Но на Уимблдоне швейцарец взял реванш.
Обновлено в 15:11
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности
Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
Обновлено в 09:46
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50