Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.
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Анатолий Аксаков
Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) 03:24
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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В Госдуме усомнились, что Visa и Mastercard уйдут из России

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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

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Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
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Полузащитник «Фейеноорда» отказался переходить в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» и сборной Перу Ренато Тапиа отказался переходить в московский «Локомотив». Об этом сообщает Voetbal International.
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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
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Национальная медиа группа, среди активов которой телеканал СТС, получила 25% в кинокомпании Keystone Production, учредителем которой является режиссер фильмов «День радио» и «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко.
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Как пережить жару: рекомендации спасателей и автоинспекторов

В жару (особенно при сильном ветре) не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах.
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Эксперты назвали траву, которая способна побороть более пятидесяти болезней.
Обновлено вчера в 20:22
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Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
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Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
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Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
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В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
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Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

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Экранизация Mortal Kombat будет с рейтингом R и фаталити

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Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

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Обновлено вчера в 13:41
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Глава AmCham подчеркнул, что санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь ударят по американским инвесторам, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг.
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Экономика

Банк «Левобережный» снижает ставку по льготным кредитам МСП до 7,75%

Эффективная ставка по кредитам МСП от 30 млн до 300 млн рублей может быть снижена с 8,5% до 7,75% годовых при получении рейтинга от банка "Левобережный".
Обновлено в 05:39
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