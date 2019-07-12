Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, считают опрошенные "Ъ" эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Футбол Гацкан может вернуться в «Рубин» «Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Александру Гацкану, сообщает «БИЗНЕС Online».

Футбол Ван Дейк отказался вести переговоры с «Барселоной» По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.

Шоу-бизнес Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Происшествия Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Происшествия В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.

Энергетика Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.

Происшествия Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.

Гаджеты Huawei пока не решила, станет ли Hongmeng OS заменой Android Компания Huawei до сих пор считает Android предпочтительной операционной системой для своих мобильных устройств.

Политика В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.

Авто На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I Потрясающий кабриолет Ferrari 250 GT серии I от Pininfarina 1958 года будет выставлен на торги компанией Gooding & Company во время Недели автомобилей в Монтерее в Калифорнии.

Музыка Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.

Транспорт Wizz Air осенью откроет рейсы из Лондона в Москву и Санкт-Петербург Венгерский лоукостер Wizz Air откроет осенью направления из Лондона в Москву и Санкт-Петербург.

Происшествия В российском городе расстреляли полицейских В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.

Политика Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев» Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.