Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31

По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Поправки коснутся МПС, чьи "дочки" зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Коммерсантъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Говорит Москва03:00

Работу Visa и MasterCard в России поставили под угрозу

Lenta.ru04:04

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23

В Думе не ожидают ухода Visa и Mastercard из РФ из-за новых положений о платежной системе

ТАСС04:23

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Интерфакс02:31

Новый законопроект может привести к уходу международных платёжных систем из России

Эхо Москвы01:30

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:48, Вашингтон
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В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
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Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

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Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
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В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
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Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

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Вайкуле рассказала о размолвке с Игорем Крутым

Вайкуле считает, что Крутой несправедлив, потому что фестиваль был идеей властей Юрмалы.
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Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено вчера в 05:20
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Как показывает практика, введение подобных мер существенно сократило количество неоплаченных штрафов.
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Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

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Установлено, что женщина отдыхала на пляже. В это время началась гроза, в ходе которой в туристку ударила молния.
Обновлено в 03:17
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол

«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»

Обновлено в 03:47
Происшествия

МВД обвинило подрядчиков РЖД в создании преступного сообщества

Тверской суд Москвы 11 июля арестовал гендиректора компании-подрядчика «РЖД» Геннадия Мадалинского по обвинению в участии в преступном сообществе, похитившем у транспортной монополии не менее 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Политика

Константинополь обложил «новую церковь» Украины «данью»

Константинопольский патриархат ввел налоги для приходов «новой церкви» Украины из-за срыва передачи религиозных святынь.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию

В Чикаго арестован рэпер R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли), его обвиняют в сексуальных преступлениях.
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Общество

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Екатеринбурге к участникам протестов против храма пришли с обысками

Обновлено в 03:51
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Еще один заместитель Чайки подал в отставку

Заявление об уходе в отставку написал заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией; информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Генпрокуратуре.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Обновлено вчера в 16:40
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

19-летний Медведь стал игроком «Ростова»

"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба.
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Прошел первый чемпионат мира по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу впервые прошел чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал.
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МЭА прогнозирует падение спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете.
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Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
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