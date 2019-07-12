Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31

По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Поправки коснутся МПС, чьи "дочки" зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

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ТАСС04:23

«Коммерсантъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

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«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Интерфакс02:31

Новый законопроект может привести к уходу международных платёжных систем из России

Эхо Москвы01:30
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