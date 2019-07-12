Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из РоссииИнтерфакс 02:31

По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции. Поправки коснутся МПС, чьи "дочки" зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB.
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Коммерсантъвчера в 18:31

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СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ru00:23

Новый закон Госдумы может заблокировать Visa и Mastercard в России и остановить прием карт российских банков за рубежом

Snob.ru03:03

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Коммерсантъвчера в 18:31

Visa и MasterCard могут покинуть РФ. СМИ узнали о новых поправках

Телеканал 360°02:34

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Интерфакс02:31

Новый законопроект может привести к уходу международных платёжных систем из России

Эхо Москвы01:30

«Коммерсантъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

Говорит Москва03:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Тыве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Тыве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Происшествия

США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина

Обновлено вчера в 22:50
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Частный расчетно-кассовый центр»

Банк России с 12 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "Частный расчетно-кассовый центр", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Редкие снимки сына Жанны Фриске появились в сети

Поклонники певицы опубликовали архивные фотографии. Поклонники певицы Жанны Фриске опубликовали редкие снимки сына артистки — Димы Шепелева.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о потере 3,5 млрд иен из-за махинаций хакеров. Онлайн-биржа приостановила свои операции.
Обновлено в 02:42
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки

Первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" подозревается в получении взятки на сумму более 1,5 миллионов рублей, сообщает помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.
Обновлено в 02:45
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Теннис

Полуфиналисту Уимблдона разбили голову во время матча

Обновлено в 02:56
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, отдыхавшей на берегу озера Большой Шантрапай.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено вчера в 01:45
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес

«Выглядит на 70»: Жади из «Клона» показала фото без макияжа и фильтров

Недавно Джованна поделилась селфи без макияжа и фильтров.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» отказался от перехода в «Локомотив»

Напомним, что 23-летний хавбек в прошлом сезоне провел за роттердамский клуб четыре матча Действующий контракт Тапии с Фейеноордом рассчитан до конца июня 2020 года, а стоимость по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году и с этого момента занимался вопросами IT-инфраструктуры и информатизации фонда.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
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Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

Обновлено вчера в 13:03
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max, уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода.
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Актера из «Легенды №17» не пустили в аэропорт в Краснодаре

Актера Тимура Ефременкова не пустили в аэропорт в Краснодаре.
Обновлено в 00:18
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

Без Медведева обсудили в Кремле экономическое будущее России

На совещании, которое проводил лично президент Путин, обсуждалось экономическое будущее России.
Обновлено в 02:51
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