Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из РоссииГазета.Ru 06:01
Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации. Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
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Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) 03:24
с чего всё началось
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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