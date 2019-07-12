Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

Если МПС нарушат правила, то будут предусмотрены штрафы, как и для любой другой российской организации. Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

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