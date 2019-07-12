Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Армия и оружие Турция с триумфом встречает «Триумф» Граждане Турции воспринимают это событие как знаковое и даже в каком-то смысле историческое, переломное.

Происшествия Мертвый телеоператор был найден в Петербурге Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ярош одобрил обстрел телеканала «112 Украина» Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош поддержал атаку на телеканал «112 Украина». Об этом сообщает портал «Страна UA».

Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

Политика Зеленский проведет конкурс на место главы Одесской области Президент Украины Владимир Зеленский решил провести конкурс на должность главы Одесской областной государственной администрации (ОГА).

Происшествия Неизвестные напали на офис коммерческой организации под Саратовом Неизвестные совершили нападение на офис коммерческой организации в Саратовской области, в результате разбоя погиб охранник фирмы.

Происшествия В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.

Политика Зеленский расстроился, что главный налоговик принимает его за идиота Президент Украины Владимир Зеленский обратился к и.о. главы государственной фискальной службы Александру Власову с требованием написать заявление об отставке.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Шоу-бизнес Бузову назвали «трудолюбивой и пробивной бездарностью» Российская модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева поделилась своим мнением о деятельности поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "СЭ".

Армия и оружие В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.

Шоу-бизнес Памела Андерсон начала худеть после расставания с бойфрендом В июне актриса объявила о расставании с 33-летним бойфрендом, попутно обвинив его в изменах и жестоком обращении.

Общество Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Шоу-бизнес Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Экономика Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1% 11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Политика Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине Бывший лидер националистической группировки "Правый сектор"* Дмитрий Ярош предложил брать в заложники итальянцев, находящихся на территории Украины.

Происшествия В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой «По прибытии установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2,4 тыс. кв. м. В 11:32 пожар локализован», — указали в ведомстве.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.

Хоккей Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.

Политика Зеленский отчитал Кличко за долги Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.