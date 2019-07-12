Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нетРеальное время вчера в 08:25

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
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Анатолий Аксаков
Запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила.
— Анатолий Аксаков, российский политикДеловой квартал (Екатеринбург) вчера в 03:24
с чего всё началось

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Что произошло за день: пятница, 12 июля

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РИА Новостивчера в 05:18

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ТАССвчера в 10:48

ЦБ отреагировал на угрозы в адрес Visa и Mastercard

Lenta.ruвчера в 08:48

Центробанк не увидел риска ухода международных платежных систем из России после поправок Госдумы

Эхо Москвывчера в 12:30

СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России из-за требований нового законопроекта

URA.Ruвчера в 00:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
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