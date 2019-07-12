Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

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