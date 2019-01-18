Экономика
«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю СовбезаТАСС 01:07
Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
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с чего всё началось
Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.Коммерсантъвчера в 17:23
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:29
Экономика
Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров
В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Экономика
En+ рассказала о получивших право голосовать частью акций Дерипаски
Право голосовать акциями компании En+ Group могут получить Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер в рамках соглашения OFAC.
Обновлено в 03:35
Экономика
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ.
Обновлено в 04:53
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Финансы
Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
«Ромир»: средний чек россиян в декабре вырос почти на 20%
В магазинах, торгующих через прилавок, средний чек вырос на 15,5%. Исследование основано на данных 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евро
Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.
Обновлено в 02:53
Экономика
МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра
Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).
Обновлено в 02:26
Экономика
Deloitte: крупнейшие мировые ритейлеры нарастили выручку
По данным отчета международной аудиторско-консалтинговой компании Deloitte, в 2017 финансовом году 250 крупнейшими мировыми розничными компаниями была получена выручка в размере $4,53 трлн, совокупный рост составил 5,7%.
Обновлено в 05:15
Экономика
Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года
Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата.
Обновлено вчера в 04:56
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об аресте активов «Газпрома» в трех странах
Коболев объяснил, что в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании прошли аресты активов, а в ближайшее время там пройдут слушания по принудительной продаже.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 г выросли на 18%
Продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", входят в "Сафмар" Михаила Гуцериева) в 2018 году увеличились на 17,7% по сравнению с показателем за предыдущий год и составили 421,365 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо".
Обновлено в 06:03