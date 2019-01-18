Экономика

Бороться сложно: зачем нефтяники пожаловались на РосгвардиюREGNUM 06:30

Как сообщало ИА REGNUM, руководители нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников.
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с чего всё началось

Добыча полезных охраняемых

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.
Коммерсантъвчера в 17:23

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Росгвардия удивилась жалобам нефтяников на монополизацию рынка ЧОПов

Коммерсантъ05:59

В Росгвардии удивились жалобам нефтяных компаний на требования к охране предприятий

Интерфакс03:57

«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Ведомостивчера в 19:33

В Росгвардии ответили на жалобы нефтяных компаний Патрушеву

URA.Ru04:43

Росгвардия удивлена заявлениями нефтекомпаний о монополизации рынка охранных услуг

ТАСС04:08

«Коммерсантъ» сообщил о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

РБКвчера в 21:51

Росгвардию удивили жалобы нефтяников на монополизацию рынка ЧОП

РИА Новости04:52
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия

Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34

Обновлено в 04:09
Происшествия

На Дальнем Востоке столкнулись два Су-34

На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 01:56
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей

Суд в Грозном обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги населения за газ в размере девяти миллиардов, сообщила прокуратура Чечни.
Обновлено в 03:34
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Транспорт

Проложен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Двухпутный тоннель - часть железной дороги длиной 18 километров, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово.
Обновлено в 05:05
Авто

Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу

На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»

Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Политика

Лавров прокомментировал предложения Германии по Керченскому проливу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом прокомментировал предложения ФРГ по судоходству в Керченском проливе.
Обновлено в 06:14
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:41
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Экономика

Бороться сложно: зачем нефтяники пожаловались на Росгвардию

Как сообщало ИА REGNUM, руководители нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников.
Обновлено в 06:30
Политика

«Нафтогаз» выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что главная задача компании на встрече с ЕС и Россией по газу 21 января в Брюсселе - это сохранение транзита газа через Украину.
Обновлено в 06:34
Общество

Адвокат Хаски подал жалобу в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре

Обновлено в 05:27
Авто

ГАЗ приостановил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic

«Группа ГАЗ» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) приостановила сборочное производство автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Горьковского автозавода.
Обновлено в 06:33
Общество

Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных

Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями

Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Авто

Nissan представит полноприводный седан Altima на гусеницах

Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
Обновлено в 03:59
Наука

Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Обновлено в 03:10
Космос

В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС

Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

СК заявил о владении Шестуном землями еще на 2,2 млрд рублей

Следственный комитет заявил о получении доказательств владения экс-главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном земельными объектами недвижимости на 2,2 млрд рублей.
Обновлено в 06:33
Экономика

Tesla сократит 7% постоянных работников

Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Обновлено в 05:43
Политика

МИД ФРГ призвал Россию уничтожить ракету 9М729 ради сохранения ДРСМД

Российская Федерация может сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если уничтожит крылатую ракету 9М729, которая якобы нарушает положения документа.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Во Франции госпитализирована Диана Арбенина

Обновлено в 05:23
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией

Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26
Главное