Бороться сложно: зачем нефтяники пожаловались на РосгвардиюREGNUM 06:30

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.

с чего всё началось

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