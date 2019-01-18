Экономика

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю СовбезаТАСС 01:07

Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
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Добыча полезных охраняемых

Главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», нефтехимического СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов жалуются на рост числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа. Фактически, пишут нефтяники, Росгвардия лишает их права выбирать охрану.
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