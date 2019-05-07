Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100РИА Новости вчера в 21:30

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
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«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

Газета.Ruвчера в 21:35

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

РИА Новостивчера в 21:30

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Коммерсантъвчера в 16:23

«Коммерсантъ» назвал доминирующую версию в расследовании катастрофы SSJ100

Ведомостивчера в 19:49

СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ-100

РБКвчера в 19:39

СМИ выявили ошибки пилотов при крушении Sukhoi Superjet 100

Царьградвчера в 22:09

Лётчик-испытатель заявил о неизбежности пожара на SSJ100 в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 11:35
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Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено 05 мая в 16:45
Шоу-бизнес

Комбинезон и туфли: Елена Малышева предстала в новом дачном образе

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Наука

Робота-уборщика научили кричать и материться

Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено вчера в 08:50
Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

Обновлено вчера в 22:22
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в другом клубе в наступающее летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Стюардесса сгоревшего в Шереметьеве самолета рассказала об аварии

Бортпроводница Татьяна Касаткина, которая летела в потерпевшем аварию в московском аэропорту Шереметьево пассажирском самолете Sukhoi Superjet-100, рассказала о некоторых обстоятельствах катастрофы.
Обновлено вчера в 08:04
Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова и других дагестанских бойцов крысами

Обновлено вчера в 16:49
Общество

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье

Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике

Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Обновлено вчера в 12:09
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты

Флагман OnePlus 7 Pro показали в трех расцветках

Получит ли флагман еще какую-нибудь расцветку (например, матовую черную), узнаем после официальной презентации 14 мая.
Обновлено вчера в 14:56
Наука

Искусственный интеллект научили шутить самостоятельно

Ученые из Стэнфордского университета научили искусственный интеллект шутить самостоятельно.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

В Москве частично перекрыли Лефортовский тоннель из-за ДТП

Обновлено вчера в 19:12
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
Финансы

Китайские рынки и рубль упали после заявления Трампа

Китайские биржи закрылись падением почти на 6 процентов. Несколько снижались и нефтяные котировки, а вслед за ними рубль.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики

Обновлено 05 мая в 22:41
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Хоккей

Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане

Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
Обновлено вчера в 15:16
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