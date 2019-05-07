Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100РИА Новости вчера в 21:30
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
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Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
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Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
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Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
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На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
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Обновлено вчера в 19:12
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Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
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Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж
Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
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Китайские рынки и рубль упали после заявления Трампа
Китайские биржи закрылись падением почти на 6 процентов. Несколько снижались и нефтяные котировки, а вслед за ними рубль.
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В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
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США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики
Обновлено 05 мая в 22:41
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане
Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
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