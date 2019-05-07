Происшествия
«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100Газета.Ru вчера в 21:35
В настоящий момент следователи полагают, что к катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" привели ошибочные действия пилотов, пишет "Коммерсантъ". В издании отметили, что действия пилотов в настоящее время являются "доминирующей" версией Следственного комитета по делу о крушении SSJ-100.
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Эксперт рассказал, что могло привести к катастрофе в «Шереметьево»
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