Происшествия

Изобретатель бифидока объявлен в розыск
RT на русском
00:26

Совладельца фармпроизводителя «Партнёр», изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск.
RT на русском00:26
с чего всё началось

Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие

Совладелец "Партнера" обвиняется в злоупотреблении полномочиями Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР по Москве о заочном аресте совладельца компании "Партнер" Игоря Вайнштока, который также известен тем, что изобрел популярный напиток бифидок.
Коммерсантъвчера в 16:58

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Изобретатель бифидока объявлен в розыск

RT на русском00:26

Изобретатель бифидока объявлен в международный розыск

URA.Ru00:08

Суд в Москве подтвердил заочный арест изобретателя бифидока

ТАСС01:21

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

РИА Новостивчера в 21:53

Изобретателя бифидока объявили в розыск

Lenta.ruвчера в 21:26

«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте совладельца фармпроизводителя «Партнер»

Ведомостивчера в 18:25

Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие

Коммерсантъвчера в 16:58
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

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Неизвестные устроили перестрелку с полицией в Австралии

В австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) неизвестные устроили перестрелку с полицейскими.
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Солист группы «Чайф» прокомментировал инцидент на борту самолета

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В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре в доме

В Хабаровском крае при пожаре в частном доме погибли женщина и двое её детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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Происшествия

Американец снял на видео похожие на НЛО огни в небе

Таинственные НЛО мужчина снял 20 ноября во время рыбалки на побережье в Северной Каролине.
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Жена Мамаева обвинила футболиста в измене

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В Иллинойсе более 20 человек пострадали из-за торнадо

Как отмечается, стихия ударила по городам в центральной части штата. Ранее сообщалось, что в Канаде 30 человек пострадали из-за торнадо.
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Три человека погибли при столкновении автомобиля и автобуса под Тулой

Трое человек погибли, один получил травмы в результате аварии с участием легкового автомобиля и автобуса в Тульской области.
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Не менее трех человек погибло в ходе столкновений несогласных с повышением цен на топливо и полиции в Париже.
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Происшествия

Зашедшие в супермаркет «за покупками» бобры стали звездами Сети

Пользователи Сети в свою очередь заметили, что бобры явно не нашли ничего себе по вкусу, так как один из них довольно быстро покинул магазин, а второй некоторое время разгуливал по торговому залу, будто не мог определиться с выбором.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

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На территории базы ВМФ Швеции на острове Мускё недалеко от Стокгольма задержаны два посторонних человека.
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В Тольятти ищут мужчину, совершившего два нападения

Полицейские в Тольятти ищут неизвестного мужчину, который напал с ножом на женщин 30 ноября и 1 декабря, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель ГУМВД по Самарской области.
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Петербуржец вонзил нож в грудь своей жены на глазах у детей и скрылся

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает мужчину, вонзившего нож в грудь свой жены.
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