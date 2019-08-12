Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.

с чего всё началось

Согласно документу, депутаты собираются внести изменения в условия, по которым аптеки получают прибыль. В настоящее время она зависит от наценки на лекарства, в Госдуме предлагают установить фиксированную наценку, что позволит получать прибыль от проданных лекарств в независимости от их стоимости.

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