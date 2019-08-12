Общество

«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптекГазета.Ru 01:37

Согласно документу, депутаты собираются внести изменения в условия, по которым аптеки получают прибыль. В настоящее время она зависит от наценки на лекарства, в Госдуме предлагают установить фиксированную наценку, что позволит получать прибыль от проданных лекарств в независимости от их стоимости.
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с чего всё началось

Госдума хватается за таблетки

Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.
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