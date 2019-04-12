Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИРИА Новости 02:19
В публичном доступе появилась информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов. Об этом сообщает газета "Коммерсант". По данным издания, в базе содержатся сведения о 120 тысячах граждан и компаний.
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Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода, за то что тот слишком медленно переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Избитый водитель рассказал о последствиях драки с Кокориным и Мамаевым
Водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, которого в октябре прошлого года избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, оценил свои затраты на лечение в 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Советник Обамы ответил на обвинения в «работе на Украину»
Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крейг заявил о своей невиновности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.
Обновлено в 01:04
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Авто
Nissan X-Trail для Европы оснастили всего двумя моторами
Бензиновая версия Nissan X-Trail нового поколения стала переднеприводной.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото года
Обновлено в 01:47
Политика
Родина отказала Ассанжу в особой помощи
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Спорт
Как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию
Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке начался с танцев на льду.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Волочкова посоветовала недовольным жизнью россиянам уезжать из страны
Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что недовольные своей жизнью россияне должны уехать из страны.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Эмбер Херд просит суд отменить иск Джонни Деппа по делу о клевете
Актриса Эмбер Херд попросила суд отклонить иск ее бывшего мужа Джонни Деппа, который обвинил ее в клевете.
Обновлено вчера в 21:05
Наука
На Балканах впервые нашли палеолитические рисунки
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
Ополченцы ДНР спасли автомобиль ОБСЕ от атаки ВСУ
Официальный представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов сообщил, что военнослужащие ДНР предотвратили попытку ВСУ атаковать автомобиль сотрудников миссии ОБСЕ на Украине.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
NI констатировал беспомощность США в Арктике
Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
У беглого банкира арестовали имущество на $1,75 млрд
Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил «Ведомостям» представитель банка в суде.
Обновлено вчера в 17:18