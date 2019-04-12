В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИРИА Новости 02:19

В публичном доступе появилась информация о клиентах, которым банки отказали в обслуживании по закону о противодействии отмыванию доходов. Об этом сообщает газета "Коммерсант". По данным издания, в базе содержатся сведения о 120 тысячах граждан и компаний.

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ

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