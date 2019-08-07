Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорванаГазета.Ru вчера в 20:42
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Читать в источнике
Оценить148
с чего всё началось
По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Это более четверти всех тендеров, состоявшимися в первой половине 2019 года признаны 163,4 тыс. Соответствующие подсчеты для "Ъ" подготовила аналитическая компания Headway.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский созвал совещание с силовиками по поводу ситуации в Донбассе
Ранее украинское Министерство обороны заявило о двух обстрелах со стороны ополченцев и гибели четырех военнослужащих Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с обстрелами со стороны ополченцев в Донбассе, жертвами которых стали четверо военных, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Пропавшие в Свободном дети нашлись в Благовещенске
Обе сестры, которые утром 6 августа ушли из центра замещения семьи в Свободном, найдены.
Обновлено в 02:42
Происшествия
При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина
По словам собеседника агентства, взрыв произошел после того, как хозяин автомобиля подошел к своей машине и открыл дверь.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
ВТБ профинансирует достройку двух московских жилых комплексов ПИК
Банк ВТБ предоставил проектное финансирование девелоперу ПИК для строительства в Москве жилых комплексов "Бунинские луга" и Green Park.
Обновлено в 05:05
Общество
Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:01
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
Обновлено 05 августа в 13:35
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище. Точная дата похорон пока не определена. Певец умер 4 августа на 85-м году жизни.
Обновлено в 03:39
Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Наука
Ученые рассказали, как бороться с вороватыми чайками
Британские зоологи выяснили, что чайки заметно реже пытаются стащить еду у людей, отдыхающих на пляжах или в прибрежных кафе, если те долго смотрят на них.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Студентка из Подмосковья может лишиться репродуктивных органов из-за использования губки вместо тампона
Отдыхавшая на море 18-летняя жительница города Солнечногорска Московской области во время неожиданно начавшихся критических дней решила сэкономить на средствах интимной гигиены и заменила гинекологические тампоны на губку для мытья посуды.
Обновлено в 05:15
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Согласно исследованию "Социально-экономические индикаторы бедности", 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 04:54
Общество
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Обновлено в 05:05
Футбол
Магуайр определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед»
Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр будет выступать за манкунианцев под 5-м номером, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:52
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 95 человек
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Игрок "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку был оштрафован своим клубом на £400 тысяч, передает Mirror.
Обновлено в 03:08
Футбол
Пуйоль порезался до крови во время игры в теннис
Во время одного из розыгрышей экс-футболист очень хотел достать мяч, чтобы продолжить игру, но разогнался и врезался в оградительное стекло на корте.
Обновлено в 04:53
Футбол
«Краснодар» проведет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов
Краснодар и Порту проведут в среду первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:10
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Авто
Новый Hyundai Sonata для России не порадует выбором моторов
На домашнем рынке новинка предлагается со 160-сильным атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с его версией на газе, отдача которой равна 146 л.с. Также у новой Hyundai Sonata имеется тубоверсия, оснащённая 182-сильным мотором.
Обновлено в 02:42
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Обновлено вчера в 20:24