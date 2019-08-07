Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорванаГазета.Ru вчера в 20:42
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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с чего всё началось
Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.Коммерсантъвчера в 18:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 21:59
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