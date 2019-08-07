Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорванаГазета.Ru вчера в 20:42

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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с чего всё началось

Лекарства довели до срывов

Более четверти тендеров на госзакупки препаратов не состоялись Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс.
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Четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана, сообщил «Ъ»

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РИА Новости01:48

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СМИ: компании отказываются поставлять жизненно важные лекарства из-за требований Минздрава. Четверть госзакупок сорвана

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СМИ узнали о двукратном росте срывов закупок жизненно важных лекарств

РБКвчера в 23:00

Количество срывов госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое

Коммерсантъ02:16

«Коммерсантъ» сообщил о срыве четверти госзакупок жизненно важных лекарств

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