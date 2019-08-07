Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорванаГазета.Ru вчера в 20:42
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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с чего всё началось
По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Это более четверти всех тендеров, состоявшимися в первой половине 2019 года признаны 163,4 тыс. Соответствующие подсчеты для "Ъ" подготовила аналитическая компания Headway.Коммерсантъвчера в 18:09
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