Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ". Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".

«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября

Политика Зеленский заявил о долгом разговоре с Путиным про ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу гибели 6 августа четырех украинских военных в Донбассе.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Происшествия Летевшего из Крыма в Петербург эксгибициониста задержали в Пулково Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, один из пассажиров на борту вел себя странно, а затем начал демонстрировать попутчикам свои гениталии.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Политика Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Погодный коллапс придет в четверг в Москву Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Политика Петр Порошенко вернулся на Украину Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.

Происшествия В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ В Подмосковье загорелся склад рядом с Дзержинской ТЭЦ сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с территории валит густой черный дым.

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия Возбуждено четвертое уголовное дело после протестов в сквере Екатеринбурга В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело, связанное с протестами против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере.

Авто Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские автомобили В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Культура Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500 Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.

Общество Третий тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 21 августа Новое испытание системы электронного голосования, которую впервые используют на выборах в Мосгордуму, пройдет 21 августа.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.

Общество Кадастровая палата разъяснила возможности новой дачной амнистии Специалисты Федеральной кадастровой палаты рассказали о порядке новой дачной амнистии и о том, владельцы каких дач не попадут под нее.

Интернет Twitter признал использование данных пользователей без разрешения Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.

Экономика Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.