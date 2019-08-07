Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноябряТАСС вчера в 19:27
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ". Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Генпрокуратура рассказала о намеренных поджогах лесов в Сибири
Обновлено вчера в 09:09
Культура
Сергей Полунин создал благотворительный фонд
Танцовщик Сергей Полунин создал благотворительный фонд поддержки и развития искусств в России.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Экономика
Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров
Обновлено в 04:29
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено в 06:29
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено 05 августа в 20:39
Политика
Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы
Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мужчина и ребёнок утонули во время шторма в Сочи
Обновлено вчера в 13:46
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика
Власти Германии пока не могут анонсировать встречу по Донбассу
"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", — подчеркнула Деммер, Ранее Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.
Обновлено в 06:22
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Политика
Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Шестеро россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье
Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие, в том числе 25-летний водитель, находятся в больнице ALKÜ-Anadolu в Аланье.
Обновлено в 03:19
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06