Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ". Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".

«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября

Политика Для детей разработали Конституцию РФ в стихах и картинках Сообщается, что детская версия Конституции РФ предназначена для детей до 14 лет для использования на факультативных занятиях.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.

Общество Певца Токарева похоронят 9 августа Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.

Политика В России создадут экзамен по русскому языку по IELTS для иностранцев Минпросвещения России разрабатывает экзамен по русскому языку для иностранцев по типу IELTS.

Здоровье Дон оказался на последнем месте в ЮФО по обеспеченности врачами Ростовская область оказалась на последнем месте среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) по обеспеченности врачами на 10 тыс. населения.

Происшествия Три суда эвакуировали в Москве из-за угрозы взрыва Из зданий проводилась эвакуация сотрудников и посетителей, спустя несколько часов суды вошли в привычный график работы.

Происшествия В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Политика ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.

Происшествия Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли в дом певца Подозреваемого привезли на место преступления, сообщила сестра Круга Ольга Медведева. Дом на улице Освобождения, где жил певец, оцепили.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Кино Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде Телеканал Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде.

Экономика В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.

Политика Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Дмитрий Тарасов пришел в храм в куртке с оскорбительной надписью Однако пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде Дмитрий Тарасов зашел в храм.

Экономика В Алтае предложили построить федеральную трассу в Казахстан Строительство федеральной трассы между Алтаем и Казахстаном поддержал министр экономического развития России Маским Орешкин на совещании по вопросам социально-эконмического развития региона, сообщает ТАСС.

Наука Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот Как пишут Шари Родригес (Shari L. Rodriguez) и Кристи Сэмпсон (Christie Sampson) из Университета Клемсона, есть еще два вида, которые регулярно нападают на домашний скот и наносят серьезный ущерб фермерам: азиатские и африканские слоны и дикие свиньи (кабаны).

Происшествия ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах» Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.

Музыка Вилли Токарев посвятил последнюю песню Рамзану Кадырову Популярный российский шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову.