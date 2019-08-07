Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноябряТАСС вчера в 19:27
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ". Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".
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