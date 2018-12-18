Футбол

Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»
Евро-футбол.ру
00:30

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру00:30

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Гнабри: Я в предвкушении матча с «Ливерпулем»

Нева Спорт00:57

Серж Гнабри: «Игра будет сложной. „Ливерпуль“ - очень хорошая команда»

Спорт-Экспресс00:55

Зюле: «Уверен, что „Бавария“ пройдет „Ливерпуль“»

Sport24.ruвчера в 23:25

Алаба: «Бавария» с большим предвкушением будет ждать матчи с «Ливерпулем»

Чемпионатвчера в 18:30

Давид Алаба: С большим предвкушением будем ждать матчи с «Ливерпулем»

Советский спортвчера в 13:01

Алаба: «Никогда ранее не играл на „Энфилде“»

Soccer.ruвчера в 11:49

Нико Ковач: «„Ливерпуль“ – самый сложный соперник. Но я уверен, мы пройдем дальше»

Sports.ruвчера в 09:54
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Футбол

Мамаев попросил суд встретить Новый год с семьёй

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 04:17
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Иско

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско, информирует AS.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Парфенов хочет видеть в «Урале» Кокорина с Мамаевым

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов принять в команде арестованных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»

Напомним, что Роналду перебрался в «Ювентус» в июле 2018 года за 100 миллионов евро.
Обновлено в 00:26
Футбол

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»

Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился

Леверкузенский «Байер» отреагировал в Twitter-аккаунте на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где немецкой команде предстоит встретиться с российским клубом «Краснодар».
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Уилшир получил очередную травму. Он выбыл на пять недель

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер получил травму. Англичанин повредил голеностоп.
Обновлено в 01:12
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио».
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго.
Обновлено в 04:11
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «Об Игуаине будут продолжать говорить, мы ничего не сделаем с этим»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игровой форме форварда Гонсало Игуаина, который не может забить на протяжении нескольких встреч.
Обновлено в 03:10
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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