Футбол
Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»
Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»Евро-футбол.ру00:30
Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Евро-футбол.ру00:30
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Нико Ковач: «„Ливерпуль“ – самый сложный соперник. Но я уверен, мы пройдем дальше»
Sports.ruвчера в 09:54
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Футбол
Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»
Напомним, что Роналду перебрался в «Ювентус» в июле 2018 года за 100 миллионов евро.
Обновлено в 00:26
Футбол
«Зенит» видит в «Фенербахче» серьезного соперника
В феврале «Зенит» летит в Стамбул. Сегодня сине-бело-голубые узнали соперника по 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 12:26
Футбол
Марсьяль отказывается от долгосрочного контракта с «МЮ»
Филипп Ламболи, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, считает, что футболит в скором времени покинет манкунианцев.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Незасчитанный гол помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
«Аталанта» одержала победу над римским «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Геркус может покинуть пост гендиректора «Локомотива»
Есть вероятность, что генеральный директор железнодорожников Илья Геркус покинет свой пост, а его место займет Василий Кикнадзе.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»
Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Гризманн посетил матч НБА «Бруклин» — «Атланта»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после гостевого матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:2) решил посетить игру НБА.
Обновлено вчера в 17:31
Футбол
ФИФА изменили правила клубного чемпионата мира
Правила клубного чемпионата мира будут изменены по решению Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Вермален выбыл из строя на месяц
Защитник «Барселоны» Томас Вермален получил мышечную травму в матче 16 тура Примеры против «Леванте» (5:0). Восстановление бельгийца займет порядка четырех недель.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Парфенов заявил, что пока не готов возглавить «Спартак»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил, что ему пока не хватает опыта для работы в таком клубе как «Спартак».
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко получил лицензию категории Pro
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Кириченко сдал выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Капитан «Оренбурга» требует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ
Защитник и капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что необходимо ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:20