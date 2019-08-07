Политика

Зюганов поддержал расследование вмешательства в российские выборыPravda.Ru 08:05

Геннадий Зюганов поддержал идею о созыве внеочередного заседания Совета Госдумы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства в российские выборы. Он предложил провести его 19 августа. По словам лидера КПРФ, это касается кампании не только в Москве, но и в других городах.
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Андрей Исаев
Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств.
— Андрей Исаев, российский политикИнтерфакс - Россия 08:18

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