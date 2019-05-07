Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.

Происшествия Вооруженную группировку поклонников Гитлера разоблачили в России Группировку поклонников Адольфа Гитлера разоблачили в Центральном федеральном округе России накануне празднования Дня Победы.

Происшествия Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.

Футбол Пабло Сарабия может стать игроком «Интера» Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия может перебраться в чемпионат Италии в летнее межсезонье.

Политика Лавров резко ответил журналисту CNN на «фейковый вопрос» Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, придумал каламбур про американский телеканал CNN.

Происшествия На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Шоу-бизнес Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.

Шоу-бизнес Владимир Пресняков рассказал, почему отсутствовал на юбилее Пугачевой В середине апреля Алла Пугачева отметила 70-летие — празднование юбилея продолжалось несколько дней.

Авто Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ» На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.

Транспорт В Москве сняли введенные из-за репетиции парада ограничения движения Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил в Twitter о снятии ограничений движения, введенных в Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы.

Политика В МИД Японии заявили, что Токио надеется на мирный договор с Россией Министр иностранных дел Японии Таро Коно выразил надежду на заключение мирного договора с Россией в новой эпохе Рэйва, которая наступила с восхождением на престол нового императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.

Здоровье В России становится всё больше людей с астмой Курбачева отметила, что в современном мире смерть от астмы наступает или при неправильном лечении, или при «нелеченных случаях».

Общество Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею Житель столицы Кубани Владимир Шатохин, обладатель крупного выигрыша в размере более 74 миллионов рублей, рассказал, на что потратил деньги.

Гаджеты ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei Технология увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов (mobile virtual network operator, MVNO) и «снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», указывал один из собеседников РБК.

Происшествия Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С 6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Происшествия Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.

Происшествия В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.