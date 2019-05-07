Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Писательница, сравнившая Сталина с Гитлером из-за блокады: «Сознанием людей манипулируют»
Московский Комсомолец12:21
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Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры
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Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
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Футбол
СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ
Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
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Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
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«Манчестер Юнайтед» может отпустить Погба в «Реал»
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Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
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Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
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Общество
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Здоровье
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому
Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Футбол
Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезона
Бразильский защитник «ПСЖ» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене.
Обновлено в 16:33
Кино
Путешествия во времени и новые загадки в трейлере третьего сезона сериала «Легион»
На официальном ютьюб-канале компании Marvel появился трейлер третьего — заключительного — сезона сериала «Легион».
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Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Футбол
Ливерпуль — Барселона 4:0 (2-й тайм)
Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Политика
Порошенко подписал указ об укреплении обороны Украины
Украинский лидер Пётр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства», предложенный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Обновлено в 16:14
Авто
Porsche оштрафовали на полмиллиарда евро за дизельные моторы
Прокуратура Штутгарта оштрафовала компанию Porsche на 535 млн евро за нарушения регулятивных требований в сфере вредных выбросов.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100
Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Трагедия Sukhoi Superjet 100 свелась к трем версиям
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Эшли Грэм вышла в свет без юбки, надев прозрачные колготки поверх туфель
Эшли Грэм решила пойти по самому простому пути и надела на себя минимум одежды.
Обновлено в 14:35