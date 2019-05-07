Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Писательница, сравнившая Сталина с Гитлером из-за блокады: «Сознанием людей манипулируют»

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Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

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Ветеран ответила на обвинения Сталина в блокаде Ленинграда

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Писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру, уральские депутаты скупают дома за границей, полицейские избили пострадавшую. Главное за день — в подборке «URA.RU»

URA.Ru12:19

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

РИА Новости06:12
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Минприроды готовит запрет на пластиковую посуду

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Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры

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СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
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В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
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В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

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У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде

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«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

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Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено в 16:02
Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
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Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому

Язву желудка и диабет в России начнут лечить по-новому - эти недуги попали в список заболеваний, которые требуют особенного внимания медиков.
Обновлено в 12:46
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ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
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Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезона

Бразильский защитник «ПСЖ» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене.
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Путешествия во времени и новые загадки в трейлере третьего сезона сериала «Легион»

На официальном ютьюб-канале компании Marvel появился трейлер третьего — заключительного — сезона сериала «Легион».
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Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
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Тренерские штабы определились со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Барселоны" на матч полуфинала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
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Стало известно о состоянии черных ящиков сгоревшего SSJ-100

Состояние черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 расценивается как приемлемое.
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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