Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами
Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина
Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Политика
В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Общество
Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки»
Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Обновлено в 09:58
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия
Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»
Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Здоровье
В России заработали новые правила диспансеризации
«Совершенно секретно»: В России с понедельника вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профессиональных осмотров.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
Обновлено в 10:16
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Общество
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года
В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 05:57
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники
9 мая для президента России будет традиционно церемониально-рабочим днем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин часть майских праздников проведет на работе, пишет Интерфакс.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Названы 5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Обновлено в 10:23
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Спорт
Шипулин рассказал, как ему предлагали принимать допинг
Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, как биатлонисты могут попасть в ситуации, связанные с нарушением антидопинговых правил.
Обновлено в 07:29
Футбол
Рибери не собирается завершать карьеру после ухода из «Баварии»
Полузащитник Франк Рибери, который по окончании сезона уйдет из «Баварии», не собирается завершать карьеру.
Обновлено в 10:21
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49