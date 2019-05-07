Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Писательница, сравнившая Сталина с Гитлером из-за блокады: «Сознанием людей манипулируют»
Московский Комсомолец12:21
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Правление компании «Аэрофлот» приняло решение о выплате денежных компенсаций всем людям, находившимся на борту потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.
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Клопп о победе над «Барселоной»: я не знаю, как игроки «Ливерпуля» это сделали
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
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Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Происшествия
Все захваченные во Франции заложники освобождены
Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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Здоровье
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Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
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Харламов сарказмом ответил на появление пятилетней дочери в Instagram
Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
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Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве
Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
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Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
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Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Авто
Skoda анонсировала выход обновленной Skoda Superb
Чешский автомобильный бренд Skoda официально анонсировал презентацию обновленной модели Skoda Superb к концу мая.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
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Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество
Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
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Футбол
Жирков может перейти в «Тамбов»
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей
Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
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Политика
Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла
Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
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Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
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Кино
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Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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Артур Смольянинов признался, что его младший брат неизлечимо болен
Смольянинов добавил, что знает про этот диагноз не понаслышке. Именно такой поставили его младшему брату при рождении.
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