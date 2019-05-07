Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Писательница, сравнившая Сталина с Гитлером из-за блокады: «Сознанием людей манипулируют»

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Писательница обвинила Сталина в пособничестве Гитлеру, уральские депутаты скупают дома за границей, полицейские избили пострадавшую. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Зюганов оценил слова писательницы о Сталине и блокаде Ленинграда

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Историк назвал «параноидальным бредом» обвинение Сталина в пособничестве Гитлеру

Lenta.ru12:32

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News.ru08:04

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

РИА Новости06:12
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Noize MC осудил действия силовиков на рэп-фестивале Hip-Hop Mayday

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«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ

Правление компании «Аэрофлот» приняло решение о выплате денежных компенсаций всем людям, находившимся на борту потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100.
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход своей команды финал Лиги чемпионов после победы над каталонской «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала.
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

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Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
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Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
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Артиста удивили интересы современных детей Резидент Comedy club Гарик Харламов похвастался, что его пятилетняя дочь завела собственный аккаунт в социальной сети Instagram.
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
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Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

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Общество

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Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Авто

Skoda анонсировала выход обновленной Skoda Superb

Чешский автомобильный бренд Skoda официально анонсировал презентацию обновленной модели Skoda Superb к концу мая.
Обновлено в 04:10
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Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
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Электромобили Tesla научились покупать запчасти

Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
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Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Общество

Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
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Жирков может перейти в «Тамбов»

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Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

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Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
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Пенс объяснил, зачем России и Ирану нужна Венесуэла

Выступая на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Ирана и России в стремлении сделать Венесуэлу "плацдармом" для продвижения собственных интересов в регионе.
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Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
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