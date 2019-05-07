Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде ЛенинградаРИА Новости 06:12
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней.
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Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Политика
Песков рассказал о планах Путина на праздники
Обновлено в 08:13
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном Аэропорту Шереметьево заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
Обновлено в 06:01
Авто
ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в России
Стали известны автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у угонщиков. Статистику ГИБДД за 2018 год опубликовал журнал «За рулём».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Мать погибшего в SSJ-100 потребовала у СК закрыть «Шереметьево»
Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский назвал приоритеты своей политики
Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал главные приоритеты своей политики.
Обновлено в 08:50
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Теннис
Медведев уступил Пелье на старте турнира в Мадриде
В других встречах дня швейцарец Стэн Вавринка обыграл француза Пьер-Юга Эрбера, Давид Гоффен из Бельгии уступил венгру Мартону Фучовичу.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Реал» отказывается платить рекордную сумму за Мбаппе
Как утверждает RMC, мадридский "Реал" не планирует покупать форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе за 280 млн евро.
Обновлено в 08:59
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Происшествия
В центре Сочи загорелся жилой двухэтажный дом
Обновлено в 01:55
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Футбол
Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ
Обновлено в 05:27