Политика
Зюганов осудил паскудство и мерзости вокруг ГрудининаREGNUM 19 марта в 02:39
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил кампанию против передачи мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.
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Зюганов назвал «вознёй в стиле 90-х» шумиху вокруг мандата Грудинина
Свободная Пресса20 марта в 01:23
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Политика
Совет Европы требует пустить в Крым правозащитников
Комитет министров Совета Европы призвал Россию обеспечить доступ на Крымский полуостров правозащитным структурам СЕ.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
На Панина подали заявление из-за слов о России
Обновлено в 04:40
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 12:06
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Экономика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»
Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено вчера в 02:26
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье
В городах Кузбасса создадут центры по бесплатному обучению скандинавской ходьбе
Центры по бесплатному обучению скандинавской ходьбе создадут во всех городах Кузбасса для вовлечения людей в занятия массовым спортом.
Обновлено в 03:42
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Экономика
Сбербанк подключил Совкомбанк к сервису мгновенных переводов
Клиентам Сбербанка и Совкомбанка стали доступны мгновенные переводы по счетам между двумя банками по номеру мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Важное за сутки
Роскачество дало советы по хранению зимней одежды
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду в теплое время года. Советы опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 05:14
Экономика
Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь
Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Технологии
Депздрав: 60% онкологических заболеваний в Москве выявляется на ранней стадии
Доля пациентов с выявленными на ранних стадиях (I и II) онкологическими заболеваниями выросла с 53,9% в 2010 г. до 60% в 2018 г. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Обновлено в 02:30
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
О срыве гособоронзаказа сообщил вице-премьер Юрий Борисов, который курирует оборонно-промышленный комплекс, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:16